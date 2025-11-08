鉅亨速報 - Factset 最新調查：群聯(8299-TW)EPS預估上修至29.76元，預估目標價為1026元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對群聯(8299-TW)做出2025年EPS預估：中位數由28.88元上修至29.76元，其中最高估值38.85元，最低估值23.28元，預估目標價為1026元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|38.85(38.85)
|62.89
|64.1
|最低值
|23.28(23.28)
|35.35
|46.32
|平均值
|29.97(29.74)
|49.23
|56.77
|中位數
|29.76(28.88)
|50.62
|58.33
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|72,430,000
|106,486,850
|118,699,600
|最低值
|65,793,000
|72,299,000
|95,946,000
|平均值
|69,310,310
|89,388,090
|104,143,870
|中位數
|69,739,000
|93,493,700
|100,964,950
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|38.95
|18.48
|27.71
|41.34
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|58,935,513
|48,221,630
|60,256,142
|62,557,192
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8299/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
