鉅亨速報 - Factset 最新調查：群聯(8299-TW)EPS預估上修至29.76元，預估目標價為1026元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對群聯(8299-TW)做出2025年EPS預估：中位數由28.88元上修至29.76元，其中最高估值38.85元，最低估值23.28元，預估目標價為1026元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值38.85(38.85)62.8964.1
最低值23.28(23.28)35.3546.32
平均值29.97(29.74)49.2356.77
中位數29.76(28.88)50.6258.33

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值72,430,000106,486,850118,699,600
最低值65,793,00072,299,00095,946,000
平均值69,310,31089,388,090104,143,870
中位數69,739,00093,493,700100,964,950

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS38.9518.4827.7141.34
營業收入
(單位：新台幣千元)		58,935,51348,221,63060,256,14262,557,192

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8299/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

