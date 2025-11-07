search icon



營收速報 - 群聯(8299)10月營收70.65億元年增率高達90.08％

鉅亨網新聞中心


群聯(8299-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣70.65億元，年增率90.08%，月增率8.44%。

今年1-10月累計營收為569.31億元，累計年增率13.68%。

最新價為1155元，近5日股價上漲4.5%，相關半導體類指數下跌-0.63%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+147 張
  • 外資買賣超：-1311 張
  • 投信買賣超：+2082 張
  • 自營商買賣超：-624 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 70.65億 90% 8%
25/9 65.15億 47% 10%
25/8 59.34億 23% 4%
25/7 56.88億 21% -8%
25/6 61.98億 16% 9%
25/5 56.90億 6% -5%

群聯(8299-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為IC設計業。半導體業。電腦及週邊設備業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股營收營收速報10月營收群聯

