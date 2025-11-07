營收速報 - 群聯(8299)10月營收70.65億元年增率高達90.08％
鉅亨網新聞中心
今年1-10月累計營收為569.31億元，累計年增率13.68%。
最新價為1155元，近5日股價上漲4.5%，相關半導體類指數下跌-0.63%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+147 張
- 外資買賣超：-1311 張
- 投信買賣超：+2082 張
- 自營商買賣超：-624 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|70.65億
|90%
|8%
|25/9
|65.15億
|47%
|10%
|25/8
|59.34億
|23%
|4%
|25/7
|56.88億
|21%
|-8%
|25/6
|61.98億
|16%
|9%
|25/5
|56.90億
|6%
|-5%
群聯(8299-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為IC設計業。半導體業。電腦及週邊設備業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 融資未退壓盤 財報空窗期後主流股可望再起：AES-KY、世芯-KY、創意
- 富邦金控獲「天下永續公民獎」、「人才永續獎」與「友善家庭職場獎」
- 2023年10月殖利率高點以來 金融債累積漲幅逾兩成
- 記憶體霸主海力士目標價上看百萬!? 改用本益比評價的魔法
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇