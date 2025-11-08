search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：安信龍(AIZ-US)EPS預估上修至19.53元，預估目標價為250.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對安信龍(AIZ-US)做出2025年EPS預估：中位數由19.03元上修至19.53元，其中最高估值23.23元，最低估值17.54元，預估目標價為250.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值23.23(23.23)23.0825.7422.2
最低值17.54(17.54)19.8921.2922.2
平均值19.75(19.62)20.8922.5722.2
中位數19.53(19.03)20.6722.222.2

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值128.07億137.92億145.78億138.54億
最低值126.43億130.86億136.18億138.54億
平均值127.39億133.84億139.77億138.54億
中位數127.32億133.90億139.51億138.54億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS6.9922.835.0511.9514.46
營業收入100.84億101.88億101.93億111.32億118.78億

詳細資訊請看美股內頁：
安信龍(AIZ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

