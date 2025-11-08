鉅亨速報 - Factset 最新調查：安信龍(AIZ-US)EPS預估上修至19.53元，預估目標價為250.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對安信龍(AIZ-US)做出2025年EPS預估：中位數由19.03元上修至19.53元，其中最高估值23.23元，最低估值17.54元，預估目標價為250.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|23.23(23.23)
|23.08
|25.74
|22.2
|最低值
|17.54(17.54)
|19.89
|21.29
|22.2
|平均值
|19.75(19.62)
|20.89
|22.57
|22.2
|中位數
|19.53(19.03)
|20.67
|22.2
|22.2
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|128.07億
|137.92億
|145.78億
|138.54億
|最低值
|126.43億
|130.86億
|136.18億
|138.54億
|平均值
|127.39億
|133.84億
|139.77億
|138.54億
|中位數
|127.32億
|133.90億
|139.51億
|138.54億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|6.99
|22.83
|5.05
|11.95
|14.46
|營業收入
|100.84億
|101.88億
|101.93億
|111.32億
|118.78億
詳細資訊請看美股內頁：
安信龍(AIZ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 11/19跟著阿格力掌握日本商社投資契機
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：安信龍(AIZ-US)EPS預估上修至18.42元，預估目標價為250.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：安信龍(AIZ-US)EPS預估上修至17.7元，預估目標價為238.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：貝殼－Ｗ(BEKE-US)EPS預估下修至0.82元，預估目標價為23.33元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：DraftKings公司(DKNG-US)EPS預估下修至0.19元，預估目標價為51.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇