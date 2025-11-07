search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Globus醫療(GMED-US)EPS預估上修至3.78元，預估目標價為90.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Globus醫療(GMED-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.21元上修至3.78元，其中最高估值3.82元，最低估值3.2元，預估目標價為90.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.82(3.26)4.34.75.01
最低值3.2(3.15)3.573.984.32
平均值3.6(3.21)3.944.44.67
中位數3.78(3.21)3.984.444.67

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值29.01億31.54億33.49億34.71億
最低值28.46億30.05億32.14億33.80億
平均值28.76億30.93億32.92億34.25億
中位數28.83億30.89億32.91億34.25億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.041.481.891.090.76
營業收入7.89億9.58億10.23億15.68億25.19億

詳細資訊請看美股內頁：
Globus醫療(GMED-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

