鉅亨速報 - Factset 最新調查：Globus醫療(GMED-US)EPS預估上修至3.78元，預估目標價為90.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Globus醫療(GMED-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.21元上修至3.78元，其中最高估值3.82元，最低估值3.2元，預估目標價為90.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.82(3.26)
|4.3
|4.7
|5.01
|最低值
|3.2(3.15)
|3.57
|3.98
|4.32
|平均值
|3.6(3.21)
|3.94
|4.4
|4.67
|中位數
|3.78(3.21)
|3.98
|4.44
|4.67
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|29.01億
|31.54億
|33.49億
|34.71億
|最低值
|28.46億
|30.05億
|32.14億
|33.80億
|平均值
|28.76億
|30.93億
|32.92億
|34.25億
|中位數
|28.83億
|30.89億
|32.91億
|34.25億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.04
|1.48
|1.89
|1.09
|0.76
|營業收入
|7.89億
|9.58億
|10.23億
|15.68億
|25.19億
詳細資訊請看美股內頁：
Globus醫療(GMED-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
