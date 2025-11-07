鉅亨速報 - Factset 最新調查：怪獸飲料(MNST-US)EPS預估上修至1.96元，預估目標價為75.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共20位分析師，對怪獸飲料(MNST-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.9元上修至1.96元，其中最高估值2.02元，最低估值1.85元，預估目標價為75.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.02(2)2.432.642.98
最低值1.85(1.85)1.922.032.51
平均值1.95(1.91)2.172.382.75
中位數1.96(1.9)2.182.42.75

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值82.38億91.94億101.55億105.89億
最低值79.39億83.27億86.71億98.60億
平均值81.31億88.32億95.07億103.36億
中位數81.58億88.24億95.72億105.59億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.321.281.121.541.49
營業收入45.99億55.41億63.11億71.40億74.93億

詳細資訊請看美股內頁：
怪獸飲料(MNST-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

