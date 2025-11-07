鉅亨速報 - Factset 最新調查：怪獸飲料(MNST-US)EPS預估上修至1.96元，預估目標價為75.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對怪獸飲料(MNST-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.9元上修至1.96元，其中最高估值2.02元，最低估值1.85元，預估目標價為75.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.02(2)
|2.43
|2.64
|2.98
|最低值
|1.85(1.85)
|1.92
|2.03
|2.51
|平均值
|1.95(1.91)
|2.17
|2.38
|2.75
|中位數
|1.96(1.9)
|2.18
|2.4
|2.75
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|82.38億
|91.94億
|101.55億
|105.89億
|最低值
|79.39億
|83.27億
|86.71億
|98.60億
|平均值
|81.31億
|88.32億
|95.07億
|103.36億
|中位數
|81.58億
|88.24億
|95.72億
|105.59億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.32
|1.28
|1.12
|1.54
|1.49
|營業收入
|45.99億
|55.41億
|63.11億
|71.40億
|74.93億
詳細資訊請看美股內頁：
怪獸飲料(MNST-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
