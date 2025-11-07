鉅亨速報 - Factset 最新調查：洛克威爾自動化(ROK-US)EPS預估上修至11.69元，預估目標價為380.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共28位分析師，對洛克威爾自動化(ROK-US)做出2026年EPS預估：中位數由11.5元上修至11.69元，其中最高估值12.82元，最低估值11.01元，預估目標價為380.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|12.82(12.82)
|14.66
|15.9
|17.02
|最低值
|11.01(11)
|12.65
|14.17
|17.02
|平均值
|11.68(11.53)
|13.21
|14.99
|17.02
|中位數
|11.69(11.5)
|13.04
|14.95
|17.02
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|89.82億
|95.86億
|102.31億
|109.20億
|最低值
|85.85億
|90.26億
|98.09億
|109.20億
|平均值
|87.92億
|92.96億
|99.79億
|109.20億
|中位數
|87.86億
|93.04億
|99.49億
|109.20億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|11.58
|7.97
|11.95
|8.28
|營業收入
|69.96億
|77.60億
|90.52億
|82.62億
詳細資訊請看美股內頁：
洛克威爾自動化(ROK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
