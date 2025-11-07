鉅亨速報 - Factset 最新調查：洛克威爾自動化(ROK-US)EPS預估上修至11.69元，預估目標價為380.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共28位分析師，對洛克威爾自動化(ROK-US)做出2026年EPS預估：中位數由11.5元上修至11.69元，其中最高估值12.82元，最低估值11.01元，預估目標價為380.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值12.82(12.82)14.6615.917.02
最低值11.01(11)12.6514.1717.02
平均值11.68(11.53)13.2114.9917.02
中位數11.69(11.5)13.0414.9517.02

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值89.82億95.86億102.31億109.20億
最低值85.85億90.26億98.09億109.20億
平均值87.92億92.96億99.79億109.20億
中位數87.86億93.04億99.49億109.20億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS11.587.9711.958.28
營業收入69.96億77.60億90.52億82.62億

詳細資訊請看美股內頁：
洛克威爾自動化(ROK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

