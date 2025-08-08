鉅亨速報 - Factset 最新調查：那提拉(NTRA-US)EPS預估下修至-2.25元，預估目標價為200.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對那提拉(NTRA-US)做出2025年EPS預估：中位數由-2.21元下修至-2.25元，其中最高估值-1.85元，最低估值-2.81元，預估目標價為200.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-1.85(-1.38)
|0.37
|1.92
|2.64
|最低值
|-2.81(-2.81)
|-2.6
|-1.99
|-2.23
|平均值
|-2.2(-2.2)
|-1.08
|0.19
|0.48
|中位數
|-2.25(-2.21)
|-0.96
|0.34
|0.49
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|21.08億
|24.76億
|30.00億
|33.68億
|最低值
|19.75億
|22.26億
|25.07億
|27.85億
|平均值
|20.31億
|23.56億
|27.55億
|30.87億
|中位數
|20.11億
|23.39億
|27.79億
|31.16億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.84
|-5.21
|-5.57
|-3.78
|-1.53
|營業收入
|3.91億
|6.25億
|8.20億
|10.83億
|16.97億
詳細資訊請看美股內頁：
那提拉(NTRA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
