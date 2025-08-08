鉅亨速報 - Factset 最新調查：那提拉(NTRA-US)EPS預估下修至-2.25元，預估目標價為200.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共19位分析師，對那提拉(NTRA-US)做出2025年EPS預估：中位數由-2.21元下修至-2.25元，其中最高估值-1.85元，最低估值-2.81元，預估目標價為200.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-1.85(-1.38)0.371.922.64
最低值-2.81(-2.81)-2.6-1.99-2.23
平均值-2.2(-2.2)-1.080.190.48
中位數-2.25(-2.21)-0.960.340.49

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值21.08億24.76億30.00億33.68億
最低值19.75億22.26億25.07億27.85億
平均值20.31億23.56億27.55億30.87億
中位數20.11億23.39億27.79億31.16億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.84-5.21-5.57-3.78-1.53
營業收入3.91億6.25億8.20億10.83億16.97億

詳細資訊請看美股內頁：
那提拉(NTRA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

