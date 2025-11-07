鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷夫羅倫(RL-US)EPS預估上修至15.26元，預估目標價為378.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對雷夫羅倫(RL-US)做出2026年EPS預估：中位數由14.91元上修至15.26元，其中最高估值16.06元，最低估值14.56元，預估目標價為378.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|16.06(15.79)
|18.62
|21.53
|20.53
|最低值
|14.56(14.55)
|15.3
|16.8
|20.53
|平均值
|15.31(14.92)
|16.73
|18.75
|20.53
|中位數
|15.26(14.91)
|16.69
|18.68
|20.53
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|78.59億
|83.54億
|88.61億
|92.00億
|最低值
|75.54億
|79.05億
|81.84億
|92.00億
|平均值
|77.49億
|81.29億
|85.24億
|92.00億
|中位數
|77.62億
|81.21億
|85.24億
|92.00億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.65
|8.22
|7.72
|9.91
|11.87
|營業收入
|44.01億
|62.19億
|64.44億
|66.31億
|70.79億
詳細資訊請看美股內頁：
雷夫羅倫(RL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
