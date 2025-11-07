鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷夫羅倫(RL-US)EPS預估上修至15.26元，預估目標價為378.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共17位分析師，對雷夫羅倫(RL-US)做出2026年EPS預估：中位數由14.91元上修至15.26元，其中最高估值16.06元，最低估值14.56元，預估目標價為378.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值16.06(15.79)18.6221.5320.53
最低值14.56(14.55)15.316.820.53
平均值15.31(14.92)16.7318.7520.53
中位數15.26(14.91)16.6918.6820.53

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值78.59億83.54億88.61億92.00億
最低值75.54億79.05億81.84億92.00億
平均值77.49億81.29億85.24億92.00億
中位數77.62億81.21億85.24億92.00億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.658.227.729.9111.87
營業收入44.01億62.19億64.44億66.31億70.79億

詳細資訊請看美股內頁：
雷夫羅倫(RL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

