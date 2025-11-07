鉅亨速報 - Factset 最新調查：多寶箱(DBX-US)EPS預估上修至2.79元，預估目標價為29.00元
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對多寶箱(DBX-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.69元上修至2.79元，其中最高估值2.86元，最低估值2.68元，預估目標價為29.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.86(2.84)
|3.39
|3.79
|最低值
|2.68(2.67)
|2.76
|2.72
|平均值
|2.77(2.71)
|2.99
|3.17
|中位數
|2.79(2.69)
|2.97
|3.12
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|25.13億
|25.53億
|25.94億
|23.46億
|最低值
|24.95億
|24.36億
|23.94億
|23.46億
|平均值
|25.06億
|24.95億
|24.90億
|23.46億
|中位數
|25.12億
|24.91億
|24.95億
|23.46億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.62
|0.85
|1.52
|1.31
|1.40
|營業收入
|19.14億
|21.58億
|23.25億
|25.02億
|25.48億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
