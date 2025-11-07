search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：多寶箱(DBX-US)EPS預估上修至2.79元，預估目標價為29.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對多寶箱(DBX-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.69元上修至2.79元，其中最高估值2.86元，最低估值2.68元，預估目標價為29.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.86(2.84)3.393.79
最低值2.68(2.67)2.762.72
平均值2.77(2.71)2.993.17
中位數2.79(2.69)2.973.12

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值25.13億25.53億25.94億23.46億
最低值24.95億24.36億23.94億23.46億
平均值25.06億24.95億24.90億23.46億
中位數25.12億24.91億24.95億23.46億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.620.851.521.311.40
營業收入19.14億21.58億23.25億25.02億25.48億

詳細資訊請看美股內頁：
多寶箱(DBX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSDBX

