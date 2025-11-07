search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：和康電訊(MTSI-US)EPS預估上修至4.16元，預估目標價為185.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對和康電訊(MTSI-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.05元上修至4.16元，其中最高估值4.38元，最低估值3.86元，預估目標價為185.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值4.38(4.27)5.895.37
最低值3.86(3.86)4.615.37
平均值4.16(4.08)4.945.37
中位數4.16(4.05)4.885.37

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值11.39億13.72億14.14億
最低值11.02億12.02億14.14億
平均值11.18億12.60億14.14億
中位數11.16億12.45億14.14億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS0.546.181.281.04
營業收入6.07億6.75億6.48億7.30億

詳細資訊請看美股內頁：
和康電訊(MTSI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMTSI

相關行情

台股首頁我要存股
和康電訊166.92+11.5%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty