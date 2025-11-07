鉅亨速報 - Factset 最新調查：和康電訊(MTSI-US)EPS預估上修至4.16元，預估目標價為185.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對和康電訊(MTSI-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.05元上修至4.16元，其中最高估值4.38元，最低估值3.86元，預估目標價為185.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.38(4.27)
|5.89
|5.37
|最低值
|3.86(3.86)
|4.61
|5.37
|平均值
|4.16(4.08)
|4.94
|5.37
|中位數
|4.16(4.05)
|4.88
|5.37
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|11.39億
|13.72億
|14.14億
|最低值
|11.02億
|12.02億
|14.14億
|平均值
|11.18億
|12.60億
|14.14億
|中位數
|11.16億
|12.45億
|14.14億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.54
|6.18
|1.28
|1.04
|營業收入
|6.07億
|6.75億
|6.48億
|7.30億
詳細資訊請看美股內頁：
和康電訊(MTSI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 11/19跟著阿格力掌握日本商社投資契機
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 費城半導體大跌3%，報6974.58點
- 盤中速報 - 費城半導體大跌2%，報7046.24點
- 盤中速報 - 費城半導體大跌1.01%，報7117.49點
- 盤中速報 - 和康電訊(MTSI-US)大漲5.26%，報157.56美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇