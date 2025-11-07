鉅亨速報 - Factset 最新調查：萬機科技MKSI-US的目標價調升至175元，幅度約19.05%
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對萬機科技(MKSI-US)提出目標價估值：中位數由147元上修至175元，調升幅度19.05%。其中最高估值200元，最低估值122元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予萬機科技評價：積極樂觀13位、保持中立2位、保守悲觀1位。
萬機科技今(7日)收盤價為155.25元。近5日股價上漲19.05%，標普指數下跌1.5%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
