鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：萬機科技(MKSI-US)EPS預估上修至7.23元，預估目標價為150.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對萬機科技(MKSI-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.06元上修至7.23元，其中最高估值7.68元，最低估值6.87元，預估目標價為150.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.68(7.46)9.710.049.45
最低值6.87(6.87)6.919.379.45
平均值7.27(7.12)8.559.679.45
中位數7.23(7.06)8.529.569.45

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值38.99億42.50億45.18億
最低值37.93億39.03億43.31億
平均值38.46億41.07億44.01億
中位數38.47億41.20億43.73億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS6.339.905.56-27.542.81
營業收入23.30億29.50億35.47億36.22億35.86億

詳細資訊請看美股內頁：
萬機科技(MKSI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSMKSI

