鉅亨速報 - Factset 最新調查：萬機科技(MKSI-US)EPS預估上修至7.23元，預估目標價為150.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對萬機科技(MKSI-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.06元上修至7.23元，其中最高估值7.68元，最低估值6.87元，預估目標價為150.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.68(7.46)
|9.7
|10.04
|9.45
|最低值
|6.87(6.87)
|6.91
|9.37
|9.45
|平均值
|7.27(7.12)
|8.55
|9.67
|9.45
|中位數
|7.23(7.06)
|8.52
|9.56
|9.45
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|38.99億
|42.50億
|45.18億
|最低值
|37.93億
|39.03億
|43.31億
|平均值
|38.46億
|41.07億
|44.01億
|中位數
|38.47億
|41.20億
|43.73億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|6.33
|9.90
|5.56
|-27.54
|2.81
|營業收入
|23.30億
|29.50億
|35.47億
|36.22億
|35.86億
詳細資訊請看美股內頁：
萬機科技(MKSI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
