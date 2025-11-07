search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：D-Wave Quantum Inc(QBTS-US)EPS預估上修至-0.21元，預估目標價為38.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對D-Wave Quantum Inc(QBTS-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.23元上修至-0.21元，其中最高估值-0.2元，最低估值-0.23元，預估目標價為38.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.2(-0.2)-0.19-0.1-0.15
最低值-0.23(-0.29)-0.25-0.26-0.19
平均值-0.21(-0.23)-0.21-0.2-0.17
中位數-0.21(-0.23)-0.22-0.2-0.17

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2,662萬5,300萬1.00億1.25億
最低值2,430萬3,500萬4,856萬9,260萬
平均值2,529萬3,935萬7,324萬1.07億
中位數2,528萬3,832萬7,132萬1.02億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.280.65-0.45-0.60-0.75
營業收入0.000.00717萬876萬883萬

詳細資訊請看美股內頁：
D-Wave Quantum Inc(QBTS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSQBTS

相關行情

台股首頁我要存股
D-Wave Quantum Inc28.42-8.38%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty