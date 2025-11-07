鉅亨速報 - Factset 最新調查：D-Wave Quantum Inc(QBTS-US)EPS預估上修至-0.21元，預估目標價為38.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對D-Wave Quantum Inc(QBTS-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.23元上修至-0.21元，其中最高估值-0.2元，最低估值-0.23元，預估目標價為38.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.2(-0.2)
|-0.19
|-0.1
|-0.15
|最低值
|-0.23(-0.29)
|-0.25
|-0.26
|-0.19
|平均值
|-0.21(-0.23)
|-0.21
|-0.2
|-0.17
|中位數
|-0.21(-0.23)
|-0.22
|-0.2
|-0.17
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2,662萬
|5,300萬
|1.00億
|1.25億
|最低值
|2,430萬
|3,500萬
|4,856萬
|9,260萬
|平均值
|2,529萬
|3,935萬
|7,324萬
|1.07億
|中位數
|2,528萬
|3,832萬
|7,132萬
|1.02億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.28
|0.65
|-0.45
|-0.60
|-0.75
|營業收入
|0.00
|0.00
|717萬
|876萬
|883萬
詳細資訊請看美股內頁：
D-Wave Quantum Inc(QBTS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 11/19跟著阿格力掌握日本商社投資契機
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：D-Wave Quantum IncQBTS-US的目標價調升至28元，幅度約16.67%
- 量子運算進展獲華爾街關注 IBM漲超7%創1月來最佳單日漲幅
- 川普政府駁斥入股傳聞 量子運算股買盤依舊狂熱
- 〈美股盤後〉川習會30日南韓登場 美股走強 費半猛升超2.5%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇