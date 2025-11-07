鉅亨速報 - Factset 最新調查：來福車(LYFT-US)EPS預估下修至0.37元，預估目標價為22.00元

search icon



Factset 最新調查：來福車(LYFT-US)EPS預估下修至0.37元，預估目標價為22.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共29位分析師，對來福車(LYFT-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.41元下修至0.37元，其中最高估值1.57元，最低估值0.3元，預估目標價為22.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.57(1.57)2.142.482.81
最低值0.3(0.3)0.460.750.89
平均值0.7(0.71)0.981.231.39
中位數0.37(0.41)0.771.141.12

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值66.04億77.97億89.33億96.28億
最低值62.58億66.39億78.28億79.18億
平均值64.84億73.81億83.15億90.04億
中位數64.88億74.14億82.94億90.36億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-5.62-3.17-4.47-0.880.06
營業收入23.65億32.08億40.95億44.04億57.86億

詳細資訊請看美股內頁：
來福車(LYFT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

LYFT

台股首頁我要存股
