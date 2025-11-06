鉅亨速報 - Factset 最新調查：來福車(LYFT-US)EPS預估下修至1.11元，預估目標價為21.30元

search icon



根據FactSet最新調查，共30位分析師，對來福車(LYFT-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.14元下修至1.11元，其中最高估值1.57元，最低估值0.3元，預估目標價為21.30元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.57(1.57)2.142.482.81
最低值0.3(0.29)0.480.750.86
平均值0.91(1.02)1.191.391.43
中位數1.11(1.14)1.271.321.25

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值66.04億77.97億89.33億96.28億
最低值61.45億65.67億73.67億79.18億
平均值64.86億73.64億82.66億90.47億
中位數64.94億74.17億82.72億91.41億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-5.62-3.17-4.47-0.880.06
營業收入23.65億32.08億40.95億44.04億57.86億

詳細資訊請看美股內頁：
來福車(LYFT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

