鉅亨速報 - Factset 最新調查：來福車(LYFT-US)EPS預估下修至1.11元，預估目標價為21.30元
根據FactSet最新調查，共30位分析師，對來福車(LYFT-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.14元下修至1.11元，其中最高估值1.57元，最低估值0.3元，預估目標價為21.30元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.57(1.57)
|2.14
|2.48
|2.81
|最低值
|0.3(0.29)
|0.48
|0.75
|0.86
|平均值
|0.91(1.02)
|1.19
|1.39
|1.43
|中位數
|1.11(1.14)
|1.27
|1.32
|1.25
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|66.04億
|77.97億
|89.33億
|96.28億
|最低值
|61.45億
|65.67億
|73.67億
|79.18億
|平均值
|64.86億
|73.64億
|82.66億
|90.47億
|中位數
|64.94億
|74.17億
|82.72億
|91.41億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-5.62
|-3.17
|-4.47
|-0.88
|0.06
|營業收入
|23.65億
|32.08億
|40.95億
|44.04億
|57.86億
詳細資訊請看美股內頁：
來福車(LYFT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
