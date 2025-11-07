營收速報 - 矽統(2363)10月營收3.24億元年增率高達130.14％
今年1-10月累計營收為23.24億元，累計年增率430.68%。
最新價為52.6元，近5日股價下跌-2.71%，相關半導體業下跌-2.02%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-834 張
- 外資買賣超：-627 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-207 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|3.24億
|130%
|-14%
|25/9
|3.76億
|112%
|33%
|25/8
|2.83億
|1205%
|20%
|25/7
|2.35億
|1562%
|-12%
|25/6
|2.67億
|1403%
|44%
|25/5
|1.85億
|1064%
|0%
矽統(2363-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為研究開發、生產、製造、銷售各種特殊應用積體電路。及其組件、系統產品，積體電路設計、高腳數精密封裝及測試服務。兼營與本公司業務相關之貿易業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
