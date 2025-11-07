search icon



營收速報 - 矽統(2363)10月營收3.24億元年增率高達130.14％

鉅亨網新聞中心


矽統(2363-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣3.24億元，年增率130.14%，月增率-13.87%。

今年1-10月累計營收為23.24億元，累計年增率430.68%。

最新價為52.6元，近5日股價下跌-2.71%，相關半導體業下跌-2.02%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-834 張
  • 外資買賣超：-627 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-207 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 3.24億 130% -14%
25/9 3.76億 112% 33%
25/8 2.83億 1205% 20%
25/7 2.35億 1562% -12%
25/6 2.67億 1403% 44%
25/5 1.85億 1064% 0%

矽統(2363-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為研究開發、生產、製造、銷售各種特殊應用積體電路。及其組件、系統產品，積體電路設計、高腳數精密封裝及測試服務。兼營與本公司業務相關之貿易業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報10月營收矽統

矽統52.6-2.23%
美元/台幣31.045+0.31%

