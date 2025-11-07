search icon



營收速報 - 遠雄(5522)10月營收65.64億元年增率高達200.99％

鉅亨網新聞中心


遠雄(5522-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣65.64億元，年增率200.99%，月增率376.27%。

今年1-10月累計營收為162.16億元，累計年增率-18.1%。

最新價為55.3元，近5日股價上漲0.74%，相關建材營造下跌-0.43%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1315 張
  • 外資買賣超：-1280 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-35 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 65.64億 201% 376%
25/9 13.78億 -50% -77%
25/8 60.91億 111% 396%
25/7 12.28億 -63% 1511%
25/6 7,623萬 -95% -66%
25/5 2.22億 -89% 716%

遠雄(5522-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租出售業務。室內裝潢設計施工承包業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報10月營收遠雄

遠雄55.3+1.65%
美元/台幣31.045+0.31%
美元/台幣31.045+0.31%

#上升三紅K

中弱短強
遠雄

71.43%

勝率

