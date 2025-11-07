營收速報 - 遠雄(5522)10月營收65.64億元年增率高達200.99％
鉅亨網新聞中心
今年1-10月累計營收為162.16億元，累計年增率-18.1%。
最新價為55.3元，近5日股價上漲0.74%，相關建材營造下跌-0.43%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1315 張
- 外資買賣超：-1280 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-35 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|65.64億
|201%
|376%
|25/9
|13.78億
|-50%
|-77%
|25/8
|60.91億
|111%
|396%
|25/7
|12.28億
|-63%
|1511%
|25/6
|7,623萬
|-95%
|-66%
|25/5
|2.22億
|-89%
|716%
遠雄(5522-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租出售業務。室內裝潢設計施工承包業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
