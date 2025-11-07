營收速報 - 廣豐(1416)10月營收3,558萬元年增率高達32.61％
今年1-10月累計營收為2.85億元，累計年增率7.1%。
最新價為11.15元，近5日股價下跌-1.76%，相關其 他上漲0.33%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-80 張
- 外資買賣超：-89 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+9 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|3,558萬
|33%
|19%
|25/9
|2,995萬
|5%
|-3%
|25/8
|3,075萬
|22%
|20%
|25/7
|2,559萬
|-13%
|-12%
|25/6
|2,895萬
|17%
|15%
|25/5
|2,515萬
|-11%
|-5%
廣豐(1416-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為資訊軟體服務業務。委託興建國民住宅,商業大樓出租出售業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
