鉅亨速報

營收速報 - 廣豐(1416)10月營收3,558萬元年增率高達32.61％

鉅亨網新聞中心


廣豐(1416-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣3,558萬元，年增率32.61%，月增率18.79%。

今年1-10月累計營收為2.85億元，累計年增率7.1%。

最新價為11.15元，近5日股價下跌-1.76%，相關其 他上漲0.33%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-80 張
  • 外資買賣超：-89 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+9 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 3,558萬 33% 19%
25/9 2,995萬 5% -3%
25/8 3,075萬 22% 20%
25/7 2,559萬 -13% -12%
25/6 2,895萬 17% 15%
25/5 2,515萬 -11% -5%

廣豐(1416-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為資訊軟體服務業務。委託興建國民住宅,商業大樓出租出售業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報10月營收廣豐

廣豐11.15-0.45%
美元/台幣31.045+0.31%

