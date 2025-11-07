search icon



營收速報 - 台揚(2314)10月營收3.37億元年增率高達207.18％

鉅亨網新聞中心


台揚(2314-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣3.37億元，年增率207.18%，月增率72.37%。

今年1-10月累計營收為13.45億元，累計年增率-3.59%。

最新價為20.35元，近5日股價下跌-19.04%，相關通信網路上漲0.21%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2 張
  • 外資買賣超：+2 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 3.37億 207% 72%
25/9 1.96億 80% 54%
25/8 1.27億 9% 10%
25/7 1.16億 -9% 3%
25/6 1.12億 -31% 7%
25/5 1.05億 -38% 3%

台揚(2314-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為衛星通訊系統及器材。地面微波通訊系統及器材。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股營收速報10月營收台揚

