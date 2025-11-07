營收速報 - 台揚(2314)10月營收3.37億元年增率高達207.18％
鉅亨網新聞中心
今年1-10月累計營收為13.45億元，累計年增率-3.59%。
最新價為20.35元，近5日股價下跌-19.04%，相關通信網路上漲0.21%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2 張
- 外資買賣超：+2 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|3.37億
|207%
|72%
|25/9
|1.96億
|80%
|54%
|25/8
|1.27億
|9%
|10%
|25/7
|1.16億
|-9%
|3%
|25/6
|1.12億
|-31%
|7%
|25/5
|1.05億
|-38%
|3%
台揚(2314-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為衛星通訊系統及器材。地面微波通訊系統及器材。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
