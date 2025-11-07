營收速報 - 彬台(3379)10月營收3.74億元年增率高達679.47％
鉅亨網新聞中心
今年1-10月累計營收為14.08億元，累計年增率116.52%。
最新價為53元，近5日股價下跌-3.23%，相關電機機械股價指數上漲0.22%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-29 張
- 外資買賣超：-30 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|3.74億
|679%
|49%
|25/9
|2.52億
|115%
|89%
|25/8
|1.33億
|49%
|84%
|25/7
|7,222萬
|18%
|-41%
|25/6
|1.23億
|-15%
|45%
|25/5
|8,440萬
|50%
|-13%
彬台(3379-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為食品、飲料、生物科技之整廠自動化生產設備之系統整合及銷售業務。食品、化工、包裝之機械及原料、包材與香料等之買賣及進出口業務。代理國內外廠商報價投標業務及前項各工程之規劃設計安裝試車業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 融資未退壓盤 財報空窗期後主流股可望再起：AES-KY、世芯-KY、創意
- 富邦金控獲「天下永續公民獎」、「人才永續獎」與「友善家庭職場獎」
- 2023年10月殖利率高點以來 金融債累積漲幅逾兩成
- 記憶體霸主海力士目標價上看百萬!? 改用本益比評價的魔法
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇