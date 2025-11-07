鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-07 18:30

‌



從年初禾賽到年底文遠知行與小馬智行！為何陸智能汽車廠爭相赴港上市？（圖：Shutterstock）

中國《汽車商業評論》報導，這場上市熱潮早已超越個案。中國市值第二大車 0 廠的賽力斯周三 (5 日) 登陸港交所，完成「A+H」雙重上市，公開發售超額認購 133 倍，融資認購超 1700 億港元，創今年港股最大汽車 IPO 紀錄，也是中國車廠史上規模最大的 IPO。

‌



此前，奇瑞汽車在 9 月 25 日結束 21 年上市長跑，募資 91.4 億港元，以 308 倍超額認購成為傳統車廠轉型新能源的標竿；全球光學雷達龍頭禾賽科技、智能座艙第一股博泰車聯、智駕仿真第一股賽目科技等企業，也已在年內陸續敲鐘。

從整車廠到智艙、智駕、動力電池、充電服務，中國智慧汽車全產業鏈企業正以「排隊敲鑼」的態勢湧入港交所。這股熱潮的背後，是多重因素的共振，首當其衝的是資金需求與資本退出壓力。中國智慧汽車賽道雖熱，卻普遍面臨「增收不增利」的困境。自動駕駛企業需持續投入高研發成本，Robotaxi 等新業態商業化路徑尚未完全清晰；傳統車廠轉型新能源也需要巨額資金支撐產能與技術升級。

在一級市場融資趨緊的背景下，港股成為企業補充彈藥、投資人實現退出的關鍵通道。地平線副總裁呂鵬說：「智能化是汽車競爭的下半場，坡長且影響深遠，企業需要更優質的融資環境儲備『彈藥』，港股提供了這樣的機會。」

其次，港股市場的強勢回暖為上市潮提供土壤。今年前三季，港交所現貨市場日均成交額達 2564 億港元，是去年同期的兩倍，新股市場募資總額 1883 億港元，穩居全球交易所榜首。

這一復甦得來不易。自 2019 年反送中風波、2020 年疫情到 2022 年全球升息周期，港股曾經歷漫長低谷，直至 2023 年疫情防控放鬆、去年港府推出「資本投資者入境計畫」與「家族辦公室稅務優惠」等政策，加上南向資金持續湧入，港股才重拾成長動能，重新確立亞洲金融樞紐地位。

港交所的制度變革更成為「精準助推器」。去年修訂的 18C 章特專科技上市規則，明確將智能汽車產業鏈納入支持範圍，允許未獲利但具備核心技術的企業以「市值 + 研發投入」標準上市，今年也增設「科企專線」，更以秘密遞表等便利為自駕等技術密集型企業客製化上市通道，審核週期縮短至 6-9 個月，較新加坡效率提升 30% 以上，進一步吸引企業選擇港股。

區位優勢亦不可忽視。小馬智行執行長彭軍表示，港股連接內地與國際資本，既能吸引歐美、中東等地國際投資者，又可透過滬深港通對接大陸資金，形成多元化股東結構。賽力斯在招股書中亦直言，赴港 IPO 是為「推動全球化策略，打造國際資本平台」，而零跑汽車的實踐更具說服力。2022 年港股上市後，零跑的 H 股身份助其跟 Stellantis 達成 85 億港元股權合作，2025 年 10 月單月交付量已突破 7 萬輛。

從年初禾賽科技到年末小馬智行，從奇瑞、賽力斯到排隊中的嵐圖、阿維塔，港股今年正被智慧汽車全產業鏈企業「佔領」。這場上市潮不僅是企業緩解資金壓力的現實選擇，更是資本市場對中國智慧汽車賽道的高度認可，以及汽車產業加速轉型的縮影。