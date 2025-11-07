鉅亨網編輯林羿君 2025-11-07 11:53

烏克蘭大使斯特凡尼希娜（Olha Stefanishyna）表示，儘管美國總統川普暗示不願將戰斧飛彈等遠程武器送往烏克蘭，但烏克蘭仍在就購買這些武器進行「積極的」談判。

不只戰斧！烏克蘭大使：積極向美爭取各類飛彈 情況很樂觀。

斯特凡尼希娜接受彭博電視採訪時表示，「討論仍在進行中，但我們有很多代表團正努力擴大現有的財政資源，以便從美國採購更多軍事能力。」

她接著表示：「不僅是戰斧飛彈還有其他各種遠程和短程飛彈。我只能說，情況是相當樂觀的。」

斯特凡尼希娜曾任律師，負責監督烏克蘭推動歐洲和歐洲 - 大西洋一體化的工作，她在兩個多月前成為烏克蘭駐華盛頓的大使，首要任務之一，就是緩和與川普之間的緊張關係。川普曾多次批評烏克蘭總統澤倫斯基，甚至有一次稱他為「獨裁者」。

澤倫斯基最新的訴求是獲得戰斧飛彈及其他遠程飛彈，以便能打擊俄羅斯境內深處的目標。但川普對此表示，戰斧飛彈只有由美國發射才有效，而美國不會這麼做。

當被問及俄羅斯近幾週對烏克蘭能源基礎設施的不斷攻擊時，斯特凡尼希娜表示：「對烏克蘭來說，這絕對是一個非常艱難的時期。」

她說：「我們正努力為烏克蘭提供更多的防空能力。」她並強調：「我們可以撐過這個冬天和下一個冬天，但這並不意味著這樣是對的。」她指出，任何拒絕對俄羅斯施壓的行為，都將被視為「給予俄羅斯擴大其能力的綠燈。」