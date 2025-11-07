鉅亨速報 - Factset 最新調查：參數科技PTC-US的目標價調降至220元，幅度約4.56%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對參數科技(PTC-US)提出目標價估值：中位數由230.5元下修至220元，調降幅度4.56%。其中最高估值255元，最低估值200元。
綜合評級 - 共有21位分析師給予參數科技評價：積極樂觀11位、保持中立8位、保守悲觀2位。
參數科技今(7日)收盤價為172.21元。近5日股價下跌4.56%，標普指數下跌1.37%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
