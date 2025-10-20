search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：來福車(LYFT-US)EPS預估下修至1.14元，預估目標價為20.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對來福車(LYFT-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.16元下修至1.14元，其中最高估值1.57元，最低估值0.29元，預估目標價為20.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.57(1.57)2.142.482.81
最低值0.29(0.34)0.50.760.86
平均值1.05(1.08)1.281.421.35
中位數1.14(1.16)1.371.421.11

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值66.48億77.09億85.75億96.59億
最低值62.58億66.39億79.18億79.18億
平均值65.03億73.88億83.07億90.61億
中位數65.09億74.24億83.10億91.69億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-5.62-3.17-4.47-0.880.06
營業收入23.65億32.08億40.95億44.04億57.86億

詳細資訊請看美股內頁：
來福車(LYFT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

