鉅亨速報 - Factset 最新調查：來福車(LYFT-US)EPS預估下修至1.14元，預估目標價為20.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對來福車(LYFT-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.16元下修至1.14元，其中最高估值1.57元，最低估值0.34元，預估目標價為20.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.57(1.57)
|2.14
|2.48
|2.81
|最低值
|0.34(0.45)
|0.57
|0.76
|0.86
|平均值
|1.07(1.1)
|1.3
|1.43
|1.39
|中位數
|1.14(1.16)
|1.37
|1.4
|1.13
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|66.48億
|77.09億
|85.75億
|96.59億
|最低值
|62.58億
|66.39億
|79.18億
|79.18億
|平均值
|65.04億
|73.92億
|83.13億
|90.61億
|中位數
|65.10億
|74.30億
|83.19億
|91.69億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-5.62
|-3.17
|-4.47
|-0.88
|0.06
|營業收入
|23.65億
|32.08億
|40.95億
|44.04億
|57.86億
詳細資訊請看美股內頁：
來福車(LYFT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：來福車LYFT-US的目標價調升至19元，幅度約5.56%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：來福車(LYFT-US)EPS預估下修至1.14元，預估目標價為18.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：來福車(LYFT-US)EPS預估上修至1.16元，預估目標價為17.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：來福車(LYFT-US)EPS預估下修至1.17元，預估目標價為17.50元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇