鉅亨速報 - Factset 最新調查：Revolution Medicines Inc(RVMD-US)EPS預估下修至-5.59元，預估目標價為76.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Revolution Medicines Inc(RVMD-US)做出2025年EPS預估：中位數由-5.46元下修至-5.59元，其中最高估值-5.14元，最低估值-5.76元，預估目標價為76.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-5.14(-4.78)
|-4.47
|-1.13
|1.81
|最低值
|-5.76(-5.62)
|-7.69
|-8.68
|-7.08
|平均值
|-5.53(-5.36)
|-6.23
|-5.52
|-3.42
|中位數
|-5.59(-5.46)
|-6.21
|-5.7
|-3.7
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4,170萬
|1.83億
|8.08億
|14.77億
|最低值
|0.00
|0.00
|1,717萬
|3.82億
|平均值
|393萬
|3,177萬
|2.18億
|6.93億
|中位數
|0.00
|0.00
|1.31億
|4.16億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.01
|-2.57
|-3.08
|-3.86
|-3.58
|營業收入
|4,298萬
|2,939萬
|3,538萬
|1,158萬
|0.00
詳細資訊請看美股內頁：
Revolution Medicines Inc(RVMD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 從總經到ETF一次掌握市場脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Revolution Medicines Inc(RVMD-US)EPS預估下修至-5.21元，預估目標價為72.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lineage, Inc.LINE-US的目標價調降至43.5元，幅度約3.33%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：連貫(COHR-US)EPS預估上修至4.97元，預估目標價為157.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：來福車(LYFT-US)EPS預估下修至1.11元，預估目標價為21.30元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇