search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Revolution Medicines Inc(RVMD-US)EPS預估下修至-5.59元，預估目標價為76.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Revolution Medicines Inc(RVMD-US)做出2025年EPS預估：中位數由-5.46元下修至-5.59元，其中最高估值-5.14元，最低估值-5.76元，預估目標價為76.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-5.14(-4.78)-4.47-1.131.81
最低值-5.76(-5.62)-7.69-8.68-7.08
平均值-5.53(-5.36)-6.23-5.52-3.42
中位數-5.59(-5.46)-6.21-5.7-3.7

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4,170萬1.83億8.08億14.77億
最低值0.000.001,717萬3.82億
平均值393萬3,177萬2.18億6.93億
中位數0.000.001.31億4.16億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.01-2.57-3.08-3.86-3.58
營業收入4,298萬2,939萬3,538萬1,158萬0.00

詳細資訊請看美股內頁：
Revolution Medicines Inc(RVMD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRVMD

相關行情

台股首頁我要存股
Revolution Medicines Inc59.34+1.31%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty