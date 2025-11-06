鉅亨速報 - Factset 最新調查：Joby Aviation Inc(JOBY-US)EPS預估下修至-0.9元，預估目標價為15.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Joby Aviation Inc(JOBY-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.88元下修至-0.9元，其中最高估值-0.82元，最低估值-1.2元，預估目標價為15.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.82(-0.82)
|-0.6
|-0.6
|-0.55
|最低值
|-1.2(-0.95)
|-0.96
|-0.95
|-0.87
|平均值
|-0.96(-0.88)
|-0.78
|-0.74
|-0.71
|中位數
|-0.9(-0.88)
|-0.8
|-0.73
|-0.71
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4,600萬
|1.77億
|3.18億
|7.39億
|最低值
|0.00
|860萬
|6,930萬
|1.79億
|平均值
|2,192萬
|9,505萬
|1.90億
|4.98億
|中位數
|2,585萬
|1.11億
|1.73億
|5.11億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.01
|-0.61
|-0.44
|-0.79
|-0.87
|營業收入
|0.00
|0.00
|0.00
|103萬
|14萬
詳細資訊請看美股內頁：
Joby Aviation Inc(JOBY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 從總經到ETF一次掌握市場脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 擴大電動航空版圖！Archer砸逾2千萬美元收購Lilium專利 股價漲逾6%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Joby Aviation IncJOBY-US的目標價調降至7元，幅度約12.5%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Joby Aviation Inc(JOBY-US)EPS預估下修至-0.69元，預估目標價為8.00元
- 731頁無人機新規點燃美國相關類股 川普要奪回被中國壟斷的天空
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇