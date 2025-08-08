search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Joby Aviation IncJOBY-US的目標價調降至7元，幅度約12.5%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Joby Aviation Inc(JOBY-US)提出目標價估值：中位數由8元下修至7元，調降幅度12.5%。其中最高估值22元，最低估值6元。

綜合評級 - 共有9位分析師給予Joby Aviation Inc評價：積極樂觀1位、保持中立6位、保守悲觀2位。

Joby Aviation Inc今(8日)收盤價為17.25元。近5日股價上漲12.5%，標普指數上漲0.01%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股JOBY市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Joby Aviation Inc17.25-8.87%

延伸閱讀



Empty