鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Jazz Pharmaceuticals plc(JAZZ-US)EPS預估上修至6.66元，預估目標價為185.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Jazz Pharmaceuticals plc(JAZZ-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.33元上修至6.66元，其中最高估值8.38元，最低估值5.14元，預估目標價為185.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.38(5.6)29.7430.5130.4
最低值5.14(4.35)16.7218.759.2
平均值6.7(5.22)21.9124.4125.52
中位數6.66(5.33)22.2324.2728.02

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值42.89億49.79億54.51億60.01億
最低值41.72億41.45億43.88億46.99億
平均值42.22億44.85億47.94億52.38億
中位數42.19億45.05億47.88億51.94億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.22-5.52-3.586.108.65
營業收入23.64億30.94億36.59億38.34億40.69億

詳細資訊請看美股內頁：
Jazz Pharmaceuticals plc(JAZZ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSJAZZ

Jazz Pharmaceuticals plc137.22-0.44%

