鉅亨速報 - Factset 最新調查：Jazz Pharmaceuticals plc(JAZZ-US)EPS預估上修至6.66元，預估目標價為185.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Jazz Pharmaceuticals plc(JAZZ-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.33元上修至6.66元，其中最高估值8.38元，最低估值5.14元，預估目標價為185.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.38(5.6)
|29.74
|30.51
|30.4
|最低值
|5.14(4.35)
|16.72
|18.75
|9.2
|平均值
|6.7(5.22)
|21.91
|24.41
|25.52
|中位數
|6.66(5.33)
|22.23
|24.27
|28.02
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|42.89億
|49.79億
|54.51億
|60.01億
|最低值
|41.72億
|41.45億
|43.88億
|46.99億
|平均值
|42.22億
|44.85億
|47.94億
|52.38億
|中位數
|42.19億
|45.05億
|47.88億
|51.94億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.22
|-5.52
|-3.58
|6.10
|8.65
|營業收入
|23.64億
|30.94億
|36.59億
|38.34億
|40.69億
詳細資訊請看美股內頁：
Jazz Pharmaceuticals plc(JAZZ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
