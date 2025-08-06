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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Jazz Pharmaceuticals plc(JAZZ-US)EPS預估上修至5.22元，預估目標價為176.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Jazz Pharmaceuticals plc(JAZZ-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.91元上修至5.22元，其中最高估值5.6元，最低估值4.87元，預估目標價為176.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.6(5.5)25.4526.931.25
最低值4.87(3.09)16.6418.519.38
平均值5.22(4.83)21.5724.0624.8
中位數5.22(4.91)22.0124.927.83

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值42.97億48.89億53.40億57.46億
最低值41.57億41.65億44.46億46.65億
平均值42.20億44.72億47.65億51.63億
中位數42.08億44.77億46.47億51.06億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.22-5.52-3.586.108.65
營業收入23.64億30.94億36.59億38.34億40.69億

詳細資訊請看美股內頁：
Jazz Pharmaceuticals plc(JAZZ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSJAZZ

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