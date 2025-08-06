鉅亨速報 - Factset 最新調查：Jazz Pharmaceuticals plc(JAZZ-US)EPS預估上修至5.22元，預估目標價為176.50元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Jazz Pharmaceuticals plc(JAZZ-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.91元上修至5.22元，其中最高估值5.6元，最低估值4.87元，預估目標價為176.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.6(5.5)
|25.45
|26.9
|31.25
|最低值
|4.87(3.09)
|16.64
|18.51
|9.38
|平均值
|5.22(4.83)
|21.57
|24.06
|24.8
|中位數
|5.22(4.91)
|22.01
|24.9
|27.83
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|42.97億
|48.89億
|53.40億
|57.46億
|最低值
|41.57億
|41.65億
|44.46億
|46.65億
|平均值
|42.20億
|44.72億
|47.65億
|51.63億
|中位數
|42.08億
|44.77億
|46.47億
|51.06億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.22
|-5.52
|-3.58
|6.10
|8.65
|營業收入
|23.64億
|30.94億
|36.59億
|38.34億
|40.69億
詳細資訊請看美股內頁：
Jazz Pharmaceuticals plc(JAZZ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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