鉅亨速報

營收速報 - 創見(2451)10月營收17.23億元年增率高達119.63％

鉅亨網新聞中心


創見(2451-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣17.23億元，年增率119.63%，月增率11.47%。

今年1-10月累計營收為120.45億元，累計年增率43.98%。

最新價為135元，近5日股價上漲0.75%，相關半導體業下跌-2.02%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+848 張
  • 外資買賣超：+2254 張
  • 投信買賣超：-1358 張
  • 自營商買賣超：-48 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 17.23億 120% 11%
25/9 15.46億 89% 20%
25/6 10.52億 54% -5%
25/5 11.05億 38% 3%
25/4 10.73億 26% -9%
25/3 11.83億 34% 29%

創見(2451-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電腦等數位產品之記憶體擴充卡。電腦週邊產品。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

創見

