營收速報 - 創見(2451)10月營收17.23億元年增率高達119.63％
鉅亨網新聞中心
今年1-10月累計營收為120.45億元，累計年增率43.98%。
最新價為135元，近5日股價上漲0.75%，相關半導體業下跌-2.02%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+848 張
- 外資買賣超：+2254 張
- 投信買賣超：-1358 張
- 自營商買賣超：-48 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|17.23億
|120%
|11%
|25/9
|15.46億
|89%
|20%
|25/6
|10.52億
|54%
|-5%
|25/5
|11.05億
|38%
|3%
|25/4
|10.73億
|26%
|-9%
|25/3
|11.83億
|34%
|29%
創見(2451-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電腦等數位產品之記憶體擴充卡。電腦週邊產品。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
