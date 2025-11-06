search icon



營收速報 - 馥鴻(5345)10月營收335萬元年增率高達352.43％

鉅亨網新聞中心


馥鴻(5345-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣335萬元，年增率352.43%，月增率-13.13%。

今年1-10月累計營收為1,353萬元，累計年增率179.9%。

最新價為25.9元，近5日股價下跌-1.89%，相關其他類指數下跌-1.4%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+5 張
  • 外資買賣超：+5 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 335萬 352% -13%
25/9 385萬 575% 51%
25/8 255萬 282% 308%
25/7 63萬 -14% 58%
25/6 40萬 -8% 7%
25/5 37萬 5% -40%

馥鴻(5345-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為科技產品方案設計開發。-。-。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

