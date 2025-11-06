營收速報 - 馥鴻(5345)10月營收335萬元年增率高達352.43％
鉅亨網新聞中心
今年1-10月累計營收為1,353萬元，累計年增率179.9%。
最新價為25.9元，近5日股價下跌-1.89%，相關其他類指數下跌-1.4%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+5 張
- 外資買賣超：+5 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|335萬
|352%
|-13%
|25/9
|385萬
|575%
|51%
|25/8
|255萬
|282%
|308%
|25/7
|63萬
|-14%
|58%
|25/6
|40萬
|-8%
|7%
|25/5
|37萬
|5%
|-40%
馥鴻(5345-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為科技產品方案設計開發。-。-。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 營收速報 - 永昕(4726)10月營收6,950萬元年增率高達97.05％
- 營收速報 - 金雨(4503)10月營收7,257萬元年增率高達152.42％
- 營收速報 - 鑫龍騰(3188)10月營收4.08億元年增率高達823.33％
- 營收速報 - 精確(3162)10月營收7.08億元年增率高達37.56％
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇