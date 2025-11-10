SiegPath 2025-11-10 09:20

什麼是自營交易？思圖交易考核：AI 驅動新世代交易員成長體系

自營交易（Proprietary Trading，簡稱 Prop Trading）是一種由公司提供資金、交易員提供策略與操作的合作模式。不同於傳統投資人需以自有資金承擔風險，自營交易讓具備專業能力的交易員在通過考核後，使用公司資金進行真實市場操作，並按約定比例與公司分潤。 通過考核的投資人，不需額外負擔任何費用，就可以管理公司提供的大額資金，兼顧高槓桿與資金安全的雙重優勢。

自營交易的制度與運作方式

在自營交易制度中，核心參與者包括三方：自營交易公司（Prop Firm）、交易員與券商。交易員支付報名費參加考核，在模擬帳戶中完成指定獲利與風控條件後，可以成為認證交易員並操作管理機構授權的實盤帳戶 (Live Account)。此時，公司提供資金，交易員負責操作，最終再依獲利分潤，虧損風險則由公司承擔。為確保交易真實進行，Prop Firm 通常與受監管券商合作，例如執行訂單、清算交易、托管資金等環節都由券商負責，避免「模擬對賭」疑慮。對交易員而言，這讓其能「以技換資」，不需自備巨額本金即可展現交易實力；對公司而言，這也是一種風險受控的選才與資金運用模式。

Prop Firm 會設定明確的交易規範，如每日最大虧損上限、總回撤比例及強制止損機制。通過考核者可持續晉級，操作更大規模資金並獲得更高分潤比例。此機制要求交易員兼顧策略獲利與紀律風控，是篩選專業交易人才的最佳方式。

AI 評估與 SiegPath 的創新制度

SiegPath 思圖交易考核，作為亞洲少數以 AI 技術驅動的 Prop Firm，開發了 SiegEvaluation™ 系統，將傳統人工審核改為數據化、可量化的自動評估流程。系統可即時分析交易員的獲利曲線、回撤幅度、風險比率與交易紀律，並以一致標準判定通過與否。這讓評估不再依賴人為主觀判斷，而是以 AI 建模的客觀指標進行篩選，兼具效率與公平。

SiegPath 思圖交易考核亦針對各種不同交易週期的交易員，推出三種考核方案以及七種帳戶規模，新手或是短線交易者，可參考 1 Step Express 或 2 Step Standard，各個規格的倉位第一次考核通過後會退還報名費，起始分潤為 80%；波段交易者或是更進階的高手，可直接參與 2 Step Flex（起始分潤 80% 且可週末持倉）或是 10K Flash challenge 鯊魚計畫，起始分潤 50% 且可持續升級最高至 90%，其中「10K Flash Challenge 鯊魚計畫」為思圖交易考核專屬的一日通關出金方案，從交易到出金一日內完成，選擇鯊魚計畫的交易員，新註冊用戶可享半價優惠！

除此之外，上述方案當中，新手亦可選擇 2 Step Standard 5K 的帳戶等級，只要約 NT$ 1,300 元，即可開啟您的自營交易之旅。

SiegPath 思圖交易考核：透明性與可檢驗的運作模式

市場上曾出現部分假冒 Prop Firm 以模擬帳戶收取報名費卻拒絕出金，導致投資人對此模式產生疑慮。SiegPath 思圖交易考核以高度透明與第三方監督回應市場質疑。根據 ScanTrader 專欄報導，SiegPath 思圖交易考核的資金，由持牌私募基金 Framsteg Ltd 提供，所有實盤交易則透過澳洲持牌券商 KCM Trade 執行。換言之，交易員通過考核後的每一筆訂單都進入真實市場，而非留在平台內部對賭。資金流與訂單執行全程可追蹤、可驗證，杜絕了「假交易」疑慮。

此外，思圖交易考核平台提供即時交易數據與完整風控報表，交易員可透過 Sieg Terminal 監控績效、回撤與風險指標；外部第三方亦可依公開資訊檢驗真實績效。AI 評估並非黑箱，而是可回測、可追蹤、可審計的流程，SiegPath 思圖交易考核亦獲得 Trust Pilot 4.6 分的信賴分數，願意接受外部監測，以體現其自律文化與對市場誠信的重視。

獲獎肯定：AI 驅動的金融科技新典範

SiegPath 思圖交易考核的創新實踐已獲國際認可。於 2025 年 11 月歐盟舉行的 AI Expo Europe 上，思圖交易考核憑藉其 AI 智能投顧與風控系統，榮獲「年度最具創新金融科技獎（Most Innovative Fintech Award）」。該展為歐洲最大 AI 產業盛會之一，與會者包括 Google、Microsoft、OpenAI（ChatGPT）等科技巨頭。