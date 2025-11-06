search icon



〈焦點股〉Switch 2追單帶動鴻準10月營收年增逾1倍 價量齊揚

鉅亨網記者劉玟妤 台北


消費旺季來臨，任天堂 Switch 2 熱銷、持續追單，帶動機殼廠鴻準 (2354-TW)10 月營收表現達 149.18 億元，累計前 10 月營收 1284.91 億元，年增皆超過 1 倍，激勵鴻準今 (6) 日價量齊揚。 

cover image of news article
Switch 2追單帶動鴻準10月營收年增逾1倍，價量齊揚。(圖：shutterstock)

鴻準近日股價修正，不過昨 (5) 日公告 10 月營收報喜，激勵今天早盤以 70.1 元開高走高，盤中最高漲至 70.9 元，漲幅逾 3%，一舉站回 70 元關卡，同步收復 5 日線、月線、薊縣與半年線，成交量超過 4000 張。不過近日三大法人持續賣超鴻準，連續 4 個交易日賣超，合計賣超 1 萬張。 


鴻準 10 月營收 149.18 億元，月增 15.08%，年增 1.27 倍，月營收年增率已連續 13 個月成長超過 1 倍；累計前 10 月營收 1284.91 億元，年增 1.62 倍。 

Switch 2 自今年 6 月起上市以來，銷售動能強勁，截至 9 月，Switch 2 累計銷量已達 1036 萬台，而任天堂上修年度銷售目標，從原先預測的 1500 萬台，上調至 1900 萬台。鴻準身為 Switch 2 獨家機殼供應商，持續受惠。 

鴻準機殼任天堂Switch 2

