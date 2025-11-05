search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Masimo公司(MASI-US)EPS預估上修至5.48元，預估目標價為185.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Masimo公司(MASI-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.32元上修至5.48元，其中最高估值5.52元，最低估值5.32元，預估目標價為185.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.52(5.4)6.217.086.86
最低值5.32(5.31)5.746.326.86
平均值5.46(5.33)5.96.66.86
中位數5.48(5.32)5.836.496.86

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值15.24億16.60億18.04億18.50億
最低值15.19億16.15億17.28億18.50億
平均值15.21億16.29億17.54億18.50億
中位數15.21億16.26億17.50億18.50億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.143.982.601.51-5.72
營業收入11.44億12.39億20.36億20.48億20.94億

詳細資訊請看美股內頁：
Masimo公司(MASI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSMASI

Masimo公司149.01+2.79%

