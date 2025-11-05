鉅亨速報 - Factset 最新調查：Masimo公司(MASI-US)EPS預估上修至5.48元，預估目標價為185.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Masimo公司(MASI-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.32元上修至5.48元，其中最高估值5.52元，最低估值5.32元，預估目標價為185.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.52(5.4)
|6.21
|7.08
|6.86
|最低值
|5.32(5.31)
|5.74
|6.32
|6.86
|平均值
|5.46(5.33)
|5.9
|6.6
|6.86
|中位數
|5.48(5.32)
|5.83
|6.49
|6.86
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|15.24億
|16.60億
|18.04億
|18.50億
|最低值
|15.19億
|16.15億
|17.28億
|18.50億
|平均值
|15.21億
|16.29億
|17.54億
|18.50億
|中位數
|15.21億
|16.26億
|17.50億
|18.50億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.14
|3.98
|2.60
|1.51
|-5.72
|營業收入
|11.44億
|12.39億
|20.36億
|20.48億
|20.94億
詳細資訊請看美股內頁：
Masimo公司(MASI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
