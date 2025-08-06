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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Masimo公司(MASI-US)EPS預估上修至5.33元，預估目標價為185.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Masimo公司(MASI-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.98元上修至5.33元，其中最高估值5.4元，最低估值5.28元，預估目標價為185.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.4(5.05)6.187.066.74
最低值5.28(4.9)5.4966.74
平均值5.33(4.98)5.796.396.74
中位數5.33(4.98)5.86.336.74

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值15.24億16.60億18.04億19.15億
最低值15.16億16.18億17.38億19.15億
平均值15.21億16.39億17.73億19.15億
中位數15.20億16.43億17.75億19.15億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.143.982.601.51-5.72
營業收入11.44億12.39億20.36億20.48億20.94億

詳細資訊請看美股內頁：
Masimo公司(MASI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMASI

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