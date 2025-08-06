鉅亨速報 - Factset 最新調查：Masimo公司(MASI-US)EPS預估上修至5.33元，預估目標價為185.00元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Masimo公司(MASI-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.98元上修至5.33元，其中最高估值5.4元，最低估值5.28元，預估目標價為185.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.4(5.05)
|6.18
|7.06
|6.74
|最低值
|5.28(4.9)
|5.49
|6
|6.74
|平均值
|5.33(4.98)
|5.79
|6.39
|6.74
|中位數
|5.33(4.98)
|5.8
|6.33
|6.74
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|15.24億
|16.60億
|18.04億
|19.15億
|最低值
|15.16億
|16.18億
|17.38億
|19.15億
|平均值
|15.21億
|16.39億
|17.73億
|19.15億
|中位數
|15.20億
|16.43億
|17.75億
|19.15億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.14
|3.98
|2.60
|1.51
|-5.72
|營業收入
|11.44億
|12.39億
|20.36億
|20.48億
|20.94億
詳細資訊請看美股內頁：
Masimo公司(MASI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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