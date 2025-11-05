鉅亨速報 - Factset 最新調查：高德納(IT-US)EPS預估上修至12.77元，預估目標價為272.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共13位分析師，對高德納(IT-US)做出2025年EPS預估：中位數由12.11元上修至12.77元，其中最高估值12.97元，最低估值11.99元，預估目標價為272.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值12.97(12.94)14.1616.69
最低值11.99(11.85)12.7913.82
平均值12.73(12.21)13.4914.88
中位數12.77(12.11)13.5414.6

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值65.11億68.03億73.31億
最低值64.72億66.25億70.01億
平均值64.91億67.17億71.66億
中位數64.87億67.05億71.43億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.969.219.9611.0816.00
營業收入40.99億47.34億54.76億59.07億62.67億

詳細資訊請看美股內頁：
高德納(IT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

