鉅亨速報 - Factset 最新調查：高德納(IT-US)EPS預估上修至12.77元，預估目標價為272.00元
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對高德納(IT-US)做出2025年EPS預估：中位數由12.11元上修至12.77元，其中最高估值12.97元，最低估值11.99元，預估目標價為272.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|12.97(12.94)
|14.16
|16.69
|最低值
|11.99(11.85)
|12.79
|13.82
|平均值
|12.73(12.21)
|13.49
|14.88
|中位數
|12.77(12.11)
|13.54
|14.6
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|65.11億
|68.03億
|73.31億
|最低值
|64.72億
|66.25億
|70.01億
|平均值
|64.91億
|67.17億
|71.66億
|中位數
|64.87億
|67.05億
|71.43億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.96
|9.21
|9.96
|11.08
|16.00
|營業收入
|40.99億
|47.34億
|54.76億
|59.07億
|62.67億
詳細資訊請看美股內頁：
高德納(IT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
