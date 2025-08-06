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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：高德納IT-US的目標價調降至320元，幅度約30.89%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對高德納(IT-US)提出目標價估值：中位數由463元下修至320元，調降幅度30.89%。其中最高估值457元，最低估值225元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予高德納評價：積極樂觀4位、保持中立8位、保守悲觀1位。

高德納今(6日)收盤價為243.93元。近5日股價下跌30.89%，標普指數下跌1.12%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股IT市場預估目標價

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