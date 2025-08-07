鉅亨速報 - Factset 最新調查：高德納(IT-US)EPS預估下修至12.11元，預估目標價為316.00元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對高德納(IT-US)做出2025年EPS預估：中位數由12.39元下修至12.11元，其中最高估值12.92元，最低估值11.85元，預估目標價為316.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|12.92(12.97)
|14.14
|16.49
|最低值
|11.85(12.04)
|12.1
|12.76
|平均值
|12.24(12.48)
|13.03
|15.04
|中位數
|12.11(12.39)
|12.93
|15.33
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|65.70億
|69.54億
|74.91億
|最低值
|64.58億
|66.35億
|72.22億
|平均值
|64.92億
|67.66億
|73.18億
|中位數
|64.87億
|67.67億
|73.19億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.96
|9.21
|9.96
|11.08
|16.00
|營業收入
|40.99億
|47.34億
|54.76億
|59.07億
|62.67億
詳細資訊請看美股內頁：
高德納(IT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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