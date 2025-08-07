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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：高德納(IT-US)EPS預估下修至12.11元，預估目標價為316.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對高德納(IT-US)做出2025年EPS預估：中位數由12.39元下修至12.11元，其中最高估值12.92元，最低估值11.85元，預估目標價為316.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值12.92(12.97)14.1416.49
最低值11.85(12.04)12.112.76
平均值12.24(12.48)13.0315.04
中位數12.11(12.39)12.9315.33

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值65.70億69.54億74.91億
最低值64.58億66.35億72.22億
平均值64.92億67.66億73.18億
中位數64.87億67.67億73.19億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.969.219.9611.0816.00
營業收入40.99億47.34億54.76億59.07億62.67億

詳細資訊請看美股內頁：
高德納(IT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSIT

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