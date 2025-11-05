鉅亨速報 - Factset 最新調查：魯門特姆控股(LITE-US)EPS預估上修至4.97元，預估目標價為165.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對魯門特姆控股(LITE-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.89元上修至4.97元，其中最高估值6.25元，最低估值4.6元，預估目標價為165.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.25(5.38)
|10.45
|10.47
|最低值
|4.6(4.6)
|5.83
|6.34
|平均值
|5.17(4.91)
|7.38
|8.84
|中位數
|4.97(4.89)
|7.04
|9.03
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|26.98億
|38.23億
|40.71億
|最低值
|22.20億
|25.50億
|26.53億
|平均值
|24.07億
|30.92億
|36.24億
|中位數
|23.30億
|29.72億
|37.62億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.07
|2.68
|-1.93
|-8.12
|0.37
|營業收入
|17.43億
|17.13億
|17.67億
|13.59億
|16.45億
詳細資訊請看美股內頁：
魯門特姆控股(LITE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 從總經到ETF一次掌握市場脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：魯門特姆控股LITE-US的目標價調升至165元，幅度約10%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：魯門特姆控股LITE-US的目標價調升至150元，幅度約3.45%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：魯門特姆控股(LITE-US)EPS預估上修至4.5元，預估目標價為130.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：魯門特姆控股LITE-US的目標價調升至130元，幅度約23.81%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇