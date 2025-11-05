鉅亨速報 - Factset 最新調查：魯門特姆控股(LITE-US)EPS預估上修至4.97元，預估目標價為165.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共19位分析師，對魯門特姆控股(LITE-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.89元上修至4.97元，其中最高估值6.25元，最低估值4.6元，預估目標價為165.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值6.25(5.38)10.4510.47
最低值4.6(4.6)5.836.34
平均值5.17(4.91)7.388.84
中位數4.97(4.89)7.049.03

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值26.98億38.23億40.71億
最低值22.20億25.50億26.53億
平均值24.07億30.92億36.24億
中位數23.30億29.72億37.62億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.072.68-1.93-8.120.37
營業收入17.43億17.13億17.67億13.59億16.45億

詳細資訊請看美股內頁：
魯門特姆控股(LITE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

