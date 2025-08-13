search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：魯門特姆控股(LITE-US)EPS預估上修至4.5元，預估目標價為130.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對魯門特姆控股(LITE-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.18元上修至4.5元，其中最高估值5.39元，最低估值3.87元，預估目標價為130.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值5.39(5.3)8.367.8
最低值3.87(3.79)5.16.34
平均值4.54(4.26)6.227.11
中位數4.5(4.18)5.837.15

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值23.79億30.91億32.24億
最低值20.41億23.80億26.53億
平均值22.24億26.63億29.84億
中位數22.28億26.09億30.29億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.072.68-1.93-8.120.37
營業收入17.43億17.13億17.67億13.59億16.45億

詳細資訊請看美股內頁：
魯門特姆控股(LITE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLITE

相關行情

台股首頁我要存股
魯門特姆控股119.66+4.03%

延伸閱讀



Empty