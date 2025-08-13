鉅亨速報 - Factset 最新調查：魯門特姆控股(LITE-US)EPS預估上修至4.5元，預估目標價為130.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對魯門特姆控股(LITE-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.18元上修至4.5元，其中最高估值5.39元，最低估值3.87元，預估目標價為130.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.39(5.3)
|8.36
|7.8
|最低值
|3.87(3.79)
|5.1
|6.34
|平均值
|4.54(4.26)
|6.22
|7.11
|中位數
|4.5(4.18)
|5.83
|7.15
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|23.79億
|30.91億
|32.24億
|最低值
|20.41億
|23.80億
|26.53億
|平均值
|22.24億
|26.63億
|29.84億
|中位數
|22.28億
|26.09億
|30.29億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.07
|2.68
|-1.93
|-8.12
|0.37
|營業收入
|17.43億
|17.13億
|17.67億
|13.59億
|16.45億
詳細資訊請看美股內頁：
魯門特姆控股(LITE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
