鉅亨速報 - Factset 最新調查：MPLX LP - Unit(MPLX-US)EPS預估下修至4.42元，預估目標價為57.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對MPLX LP - Unit(MPLX-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.49元下修至4.42元，其中最高估值4.65元，最低估值4.17元，預估目標價為57.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.65(4.65)
|4.98
|5.4
|5.59
|最低值
|4.17(4.23)
|4.29
|4.42
|5.59
|平均值
|4.4(4.46)
|4.78
|5.13
|5.59
|中位數
|4.42(4.49)
|4.87
|5.2
|5.59
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|130.63億
|145.07億
|153.56億
|最低值
|121.37億
|123.67億
|130.70億
|平均值
|126.46億
|134.67億
|142.99億
|中位數
|126.85億
|134.33億
|147.14億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.80
|2.86
|3.75
|3.80
|4.21
|營業收入
|85.05億
|97.06億
|111.37億
|106.74億
|111.30億
詳細資訊請看美股內頁：
MPLX LP - Unit(MPLX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)EPS預估上修至2.27元，預估目標價為110.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stellantis N.V(STLA-US)EPS預估下修至1.15元，預估目標價為10.37元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Amrize Ltd(AMRZ-US)EPS預估下修至2.63元，預估目標價為56.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)EPS預估下修至1.76元，預估目標價為52.25元
下一篇