鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rivian汽車(RIVN-US)EPS預估上修至-2.61元，預估目標價為14.00元

鉅亨速報

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Rivian汽車(RIVN-US)做出2025年EPS預估：中位數由-2.67元上修至-2.61元，其中最高估值-2.44元，最低估值-3.22元，預估目標價為14.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-2.44(-2.39)-1.9-1.24-0.2
最低值-3.22(-3.71)-3.24-3.99-4.19
平均值-2.72(-2.79)-2.54-2.04-1.99
中位數-2.61(-2.67)-2.47-1.95-2

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值57.18億87.78億163.59億306.85億
最低值49.89億53.75億65.10億154.27億
平均值53.13億68.94億107.88億195.51億
中位數53.38億68.64億109.72億172.48億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.13-5.21-7.40-5.74-4.69
營業收入0.005,500萬16.58億44.34億49.70億

詳細資訊請看美股內頁：
Rivian汽車(RIVN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSRIVN

