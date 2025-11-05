鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rivian汽車(RIVN-US)EPS預估上修至-2.61元，預估目標價為14.00元
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Rivian汽車(RIVN-US)做出2025年EPS預估：中位數由-2.67元上修至-2.61元，其中最高估值-2.44元，最低估值-3.22元，預估目標價為14.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-2.44(-2.39)
|-1.9
|-1.24
|-0.2
|最低值
|-3.22(-3.71)
|-3.24
|-3.99
|-4.19
|平均值
|-2.72(-2.79)
|-2.54
|-2.04
|-1.99
|中位數
|-2.61(-2.67)
|-2.47
|-1.95
|-2
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|57.18億
|87.78億
|163.59億
|306.85億
|最低值
|49.89億
|53.75億
|65.10億
|154.27億
|平均值
|53.13億
|68.94億
|107.88億
|195.51億
|中位數
|53.38億
|68.64億
|109.72億
|172.48億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.13
|-5.21
|-7.40
|-5.74
|-4.69
|營業收入
|0.00
|5,500萬
|16.58億
|44.34億
|49.70億
詳細資訊請看美股內頁：
Rivian汽車(RIVN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
