鉅亨網新聞中心 2025-11-05 14:19

‌



日本流感疫情提前爆發。根據日本厚生勞動省的最新數據，全國定點醫療機構報告的流感病例數，在短短一週內激增至前一週的約 2 倍，已連續第十週攀升。這一波猛烈的疫情不僅促使東京等多個首都圈地區發布了「流感注意警報」，上千學校緊急停課，對日本的社會運作和經濟活動造成顯著衝擊，

日本流感提前大爆發！單週病例破2.4萬 上千學校緊急停課。(圖:shutterstock)

厚生勞動省的報告指出，在 10 月 20 日至 26 日的一周內，日本全國流感病例數高達 24,276 例。值得注意的是，單週病例數突破 2 萬大關的時間點，比去年同期足足提早了約一個月，顯示疫情發展速度之快遠超預期。

‌



疫情熱點主要集中在首都圈。目前，東京都及週邊的神奈川縣、千葉縣、埼玉縣均已發出流感注意警訊，提醒當地民眾提高警覺。但流感擴散的趨勢並非侷限於此，資料亦顯示，關西地區多地的流感病例數也增長至前一週的 2 倍至三倍，暗示流感已在日本全國範圍內進入全面流行階段。

在東京市區人潮密集的澀谷地區，為預防流感而主動戴起口罩的行人明顯增多。醫療機構負責人反映，最近一週尋醫問藥的患者較上週增加了兩到三成，第一線的醫療體系正面臨迅速累積的壓力。

受流感蔓延影響，日本全國有高達 1,015 所學校採取了停課或關閉部分班級等相應措施，這一數字較前一週暴增了近 3 倍，顯示疫情已嚴重影響到學生的正常學習。