長榮航：機票價格難跌 強勢台幣有助刺激出國
鉅亨網記者王莞甯 台北
長榮航 (2618-TW) 今 (19) 日召開法說會時指出，以往對市場的態度多是審慎樂觀，本次不僅對產業前景仍審慎樂觀，再加上「戒慎恐懼」，直指現階段大環境不確定因素又多又複雜，所幸，新台幣升值對出國旅遊是「蠻大一個刺激」，機票價格有不回落的僵固性，仍會持續加強航網銜接的密度，以拓展新客源。
長榮航指出，近期產業前景不僅審慎樂觀，但加上戒慎恐懼，平穩順風轉為逆風亂流，但長期成長軌跡不變。
而對於大眾關注的票價，長榮航認為，旅運需求持續成長，且通膨造成各種成本上揚，再加上新機交機延宕、客貨供給成長均有限，有「票價不回落的僵固性」。
長榮航總經理孫嘉明進一步說明，雖票價較去年同期略有下修，但幅度不大，長程線票價約年減下滑 2%，下修較多的是港澳線約 9%，而整體平均較 2019 年票價仍高出約 40%；近期觀察到，澳洲線暑期需求成長達 30%，歐美需求也持續升溫中。
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