〈陸股盤後〉川普幕僚介入 輝達AI晶片出口中國受阻 三大指數走低

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-11-04 16:30

中國股市三大指數周二（4 日）收盤走低，美國多位現任與前任政府官員透露，川普幕僚阻擋輝達 (NVDA-US) 對中國出口 AI 晶片的提案。

輝達AI晶片出口中國受阻，三大指數走低。（圖：Shutterstock）

滬指周二收盤跌 0.41% 報 3,960.19 點，深證成指跌 1.71% 報 13,175.22 點，創業板指大跌 1.96% 報 3,134.09 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.9386 兆元。

盤面上看，有色、半導體、醫藥、汽車、釀酒類股走低，銀行、旅遊、保險族群拉升，兩岸融合、短劇遊戲概念股活躍。

據《華爾街日報》周一報導，美國多位現任與前任政府官員透露，川普幕僚阻擋輝達對中國出口 AI 晶片的提案。

在高層官員強烈反對下，美國總統川普最終於 10 月 30 日在南韓釜山與中國國家主席習近平的會晤時未將該議題納入討論範疇。

消息人士指出，若美方批准出口輝達最新 Blackwell 系列晶片到中國，恐成為重大政策轉向，可能增強中國 AI 資料中心能力，對美國國安構成威脅。

反對者包括美國國務卿盧比歐、貿易代表葛里爾、商務部長盧特尼克等人，並強調美方當時已在稀土磁體出口問題上考慮讓步，不宜再做進一步妥協。

川普最終決定不提該案，被視為國安陣營壓過黃仁勳與企業界需求的重要勝利。若 Blackwell 出口中國，估計銷售規模恐達數百億美元，有助輝達維持中國企業對其 AI 技術的依賴。