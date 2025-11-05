鉅亨速報 - Factset 最新調查：Uber Technologies Inc(UBER-US)EPS預估上修至2.96元，預估目標價為110.00元

search icon



Factset 最新調查：Uber Technologies Inc(UBER-US)EPS預估上修至2.96元，預估目標價為110.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共45位分析師，對Uber Technologies Inc(UBER-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.91元上修至2.96元，其中最高估值5.63元，最低估值2.43元，預估目標價為110.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.63(3.41)4.946.466.37
最低值2.43(2.43)2.333.213.9
平均值3.29(2.91)3.574.475.14
中位數2.96(2.91)3.524.455.36

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值523.38億625.31億703.75億795.85億
最低值506.57億513.01億627.98億661.44億
平均值516.39億596.30億681.85億753.07億
中位數516.53億598.50億684.39億767.50億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.86-0.29-4.650.874.56
營業收入111.39億174.55億318.77億372.81億439.78億

詳細資訊請看美股內頁：
Uber Technologies Inc(UBER-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSUBER

