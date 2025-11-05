鉅亨速報 - Factset 最新調查：Uber Technologies Inc(UBER-US)EPS預估上修至2.96元，預估目標價為110.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共45位分析師，對Uber Technologies Inc(UBER-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.91元上修至2.96元，其中最高估值5.63元，最低估值2.43元，預估目標價為110.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.63(3.41)
|4.94
|6.46
|6.37
|最低值
|2.43(2.43)
|2.33
|3.21
|3.9
|平均值
|3.29(2.91)
|3.57
|4.47
|5.14
|中位數
|2.96(2.91)
|3.52
|4.45
|5.36
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|523.38億
|625.31億
|703.75億
|795.85億
|最低值
|506.57億
|513.01億
|627.98億
|661.44億
|平均值
|516.39億
|596.30億
|681.85億
|753.07億
|中位數
|516.53億
|598.50億
|684.39億
|767.50億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.86
|-0.29
|-4.65
|0.87
|4.56
|營業收入
|111.39億
|174.55億
|318.77億
|372.81億
|439.78億
詳細資訊請看美股內頁：
Uber Technologies Inc(UBER-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
