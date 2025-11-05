鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大帝國石油公司(IMO-US)EPS預估下修至5.8元，預估目標價為78.51元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對加拿大帝國石油公司(IMO-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.92元下修至5.8元，其中最高估值6.27元，最低估值5.29元，預估目標價為78.51元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.27(6.33)
|6.42
|8.05
|8.59
|最低值
|5.29(5.29)
|4.54
|4.73
|7.43
|平均值
|5.76(5.86)
|5.46
|6.1
|8.01
|中位數
|5.8(5.92)
|5.15
|6.17
|8.01
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|406.98億
|487.07億
|494.33億
|333.83億
|最低值
|294.11億
|242.20億
|248.27億
|333.83億
|平均值
|357.50億
|378.48億
|391.37億
|333.83億
|中位數
|351.62億
|355.00億
|357.73億
|333.83億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.89
|2.78
|8.81
|6.29
|6.59
|營業收入
|153.19億
|283.79億
|439.63億
|357.86億
|356.39億
詳細資訊請看美股內頁：
加拿大帝國石油公司(IMO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
