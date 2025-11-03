鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大帝國石油公司(IMO-US)EPS預估下修至5.81元，預估目標價為78.61元

search icon



Factset 最新調查：加拿大帝國石油公司(IMO-US)EPS預估下修至5.81元，預估目標價為78.61元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對加拿大帝國石油公司(IMO-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.92元下修至5.81元，其中最高估值6.33元，最低估值5.29元，預估目標價為78.61元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.33(6.33)6.428.058.59
最低值5.29(5.47)4.544.737.43
平均值5.83(5.95)5.456.288.01
中位數5.81(5.92)5.116.188.01

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值423.46億491.08億496.57億333.83億
最低值294.11億242.20億248.27億333.83億
平均值364.23億378.40億397.65億333.83億
中位數356.34億352.67億407.40億333.83億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.892.788.816.296.59
營業收入153.19億283.79億439.63億357.86億356.39億

詳細資訊請看美股內頁：
加拿大帝國石油公司(IMO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

加拿大帝國石油公司88.21-3.33%

