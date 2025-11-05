鉅亨速報 - Factset 最新調查：SBA通訊(SBAC-US)EPS預估上修至8.44元，預估目標價為235.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對SBA通訊(SBAC-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.3元上修至8.44元，其中最高估值10.19元，最低估值8.14元，預估目標價為235.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.19(8.51)
|10.3
|10.46
|9.68
|最低值
|8.14(8.14)
|7.54
|6.67
|8.66
|平均值
|8.89(8.3)
|8.93
|9.06
|9.17
|中位數
|8.44(8.3)
|8.86
|9.37
|9.17
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|28.27億
|29.50億
|31.06億
|32.61億
|最低值
|28.02億
|27.84億
|28.04億
|29.90億
|平均值
|28.15億
|28.74億
|29.32億
|31.04億
|中位數
|28.19億
|28.78億
|29.24億
|30.60億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.21
|2.14
|4.22
|4.61
|6.94
|營業收入
|20.83億
|23.09億
|26.33億
|27.12億
|26.80億
詳細資訊請看美股內頁：
SBA通訊(SBAC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
