鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：SBA通訊(SBAC-US)EPS預估上修至8.44元，預估目標價為235.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對SBA通訊(SBAC-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.3元上修至8.44元，其中最高估值10.19元，最低估值8.14元，預估目標價為235.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.19(8.51)10.310.469.68
最低值8.14(8.14)7.546.678.66
平均值8.89(8.3)8.939.069.17
中位數8.44(8.3)8.869.379.17

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值28.27億29.50億31.06億32.61億
最低值28.02億27.84億28.04億29.90億
平均值28.15億28.74億29.32億31.04億
中位數28.19億28.78億29.24億30.60億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.212.144.224.616.94
營業收入20.83億23.09億26.33億27.12億26.80億

詳細資訊請看美股內頁：
SBA通訊(SBAC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSBAC

